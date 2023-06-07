Навстречу звездам вместе с банком «Центр-инвест»

Фото: ГБУК ВО "Волгоградский планетарий"

В честь международного Дня защиты детей банк «Центр-инвест» и Волгоградский Планетарий организовали 2 июня выездную экскурсию для учащихся Волгоградского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Экскурсия состояла из двух полнокупольных программ: «Путеводная звезда» и «Полярис: космическая субмарина и загадка полярной ночи». В рамках первой программы дети научились распознавать путеводные светила, запомнили звездные маршруты и узнали, какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо. Во время второй программы ребята познакомились с трогательной и захватывающей историей о дружбе двух жителей Южного и Северного полюсов.

Банк «Центр-инвест» является партнером Волгоградского планетария на протяжении пяти лет. Социальная деятельность банка направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и других социально незащищенных слоев населения.

ГБУК ВО "Волгоградский планетарий"

Региональный банк успешно реализует социальные, образовательные, благотворительные программы, которые охватывают 7 регионов страны, а также спонсирует бесплатное посещение школьниками и студентами выставок и экспозиций в крупнейших культурных учреждениях Юга России.

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