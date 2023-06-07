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НовостиОбщество7 июня 2023 7:17

Два волгоградских вуза вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами ИТ-специалистов

ВолгГТУ и ВолГУ занимают 19 и 20 места соответственно
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ИТ-специалисты получают от 120 тысяч рублей в месяц.

ИТ-специалисты получают от 120 тысяч рублей в месяц.

Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

Два волгоградских вуза вошли в рейтинг ИТ-вузов с высокими зарплатами по стране. Таких специалистов готовят в Волгоградском государственном техническом университете и Волгоградском государственном университете. Они занимают 19 и 20 места соответственно. Средний доход выпускников составляет 120-125 тысяч рублей в месяц, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе SuperJob.

- Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 20 тысяч рублей и составляет сегодня 125 000 в месяц. 78% IT-специалистов, окончивших вуз, остались работать в Волгоградской области, - уточнили эксперты агентства.

Открывает рейтинг Московский физико-технический институт, дальше идут Университет ИТМО и Московский государственный университет имени Ломоносова.