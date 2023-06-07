Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о пользе пищевых волокон и дисбактериозе Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июня Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области о пользе пищевых волокон и о дисбактериозе, который появляется вследствие нехватки определенных продуктов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, регулярно необходимо употреблять овощи и фрукты, бобовые, зерновые, клетчатку – они являются источником необходимых компонентов.

- Пищевые волокна необходимы для нормального функционирования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, для предупреждения запоров, участвуют в удалении из организма многих продуктов обмена веществ, например холестерина, а также попадающих в организм с пищей и водой различных ядов – ртути, свинца, - говорят эксперты.

Также пищевыми волокнами «питаются» микроорганизмы кишечника. Нехватка этих веществ приводит к дисбактериозу, ожирению, проблемами с иммунитетом, сердцем, онкологии и другим серьезным болезням.