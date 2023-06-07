Жители Волгоградской области потратили более 62 млрд рублей на услуги за 4 месяца

На бытовые услуги тратить стали меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые четыре месяца 2023 года жители Волгограда и области потратили на платные услуги 62,1 миллиарда рублей. По сравнению с январем-апрелем прошлого года сумма выросла на 3,8%, при этом объем бытовых услуг упал на 7%. Больше всего волгоградцы тратят на коммуналку, техобслуживание и ремонт своих автомобилей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Так, более 82% трат у волгоградцев приходится на шесть услуг. Большую часть ежемесячно «съедает» коммуналка (26,6%). 13,8% уходит на проезд, по 12% - на оплату связи, бытовые услуги. Платная медицина в структуре расходов занимает 10,6%, образование - 6,8%.

Среди бытовых услуг больше всего денег у волгоградцев уходит на техобслуживание и ремонт авто и оборудования - 33,1%. Следом идут ремонт и строительство – более 19%. На парикмахеров и косметологов тратят 14,6% от общей суммы, на похороны и ритуальные услуги - 8%.