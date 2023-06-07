В Волгоградской области продолжается распространение «Омикрона»

В регионе циркулирует геновариант "Омикрона" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О коронавирусе, кажется, все забыли, но болезнь полностью не исчезла. Вирус продолжают подхватывать жители Волгоградской области, правда, уровень заболеваемости – низкий. На прошлой неделе COVID-19 диагностировали у 42 человек – это на 45% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- На 22 неделе проведено 8312 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, - отметили в ведомстве.

В регионе отмечается циркуляция геноварианта одного из самых заразных штаммов – «Омикрона», при активном распространении которого в начале прошлого года в сутки заболевали более 500 волгоградцев.