Артем Дзюба похвастался видео из ресторана в Волгограде

Кадр с видео школы имени Леонида Слуцкого

В Волгограде сыграли в футбол участие бывшие игроки сборной России. Без лишней огласки на стадионе «Бомбонера» прошел товарищеский турнир, на котором можно было увидеть звезд отечественного футбола. По приглашению Леонида Слуцкого приехали Артем Дзюба, Олег Шатов, Вячеслав Караваев, Василий Березуцкий, Игорь Смольников, Георгий Щенников и многие другие.

Бывшие футболисты сборной России сыграли против воспитанников Леонида Слуцкого и ребят из его школы. Победителем турнира стала команда «Внуки Бомбонера», за которую сыграли звезды российского футбола. Нападающий «Локомотива» в своих соцсетях поделился впечатлениями от матчей и Волгограда, выложив видео из ресторана.

- Какая красота – Волгоград. Турнирчик выиграли, забрали. «Внуки Бомбонеры» обыграли детей 3:0. Мастера, что говорить. Хорошая погода, - сообщил своим подписчикам в опубликованном видео Артем Дзюба.

Посетившие Волгоград футболисты прогулялись по городу, побывали с экскурсией на Мамаевом кургане и не отказали в фотографиях встретившим их горожанам.