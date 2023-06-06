Крупный город Волгоградской области останется без воды останется из-за аварии на канализации

Котовчанам пока придется затариться бутилированной водой Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области вновь произошел коммунальный коллапс, из-за которого Котово останется без водоснабжения 7 июня. Из строя вышла канализация в районе дома №163 по улице Мира, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канале «Единый портал ЖКХ города Котово».

— Ремонтные работы начнутся в 07.00 и продлятся до устранения аварии, - говорится в сообщении.

Жители Котово не раз жаловались на бесконечные засоры в коллекторе, публиковали в соцсетях видео, как улицы затапливает водой и теперь, как результат, - без чистки бесперебойная работа системы водоснабжения будет просто невозможна. В администрации Котовского района также подтвердили информацию о произошедшем о и сообщили, что работы проводятся и все активно заняты на ликвидации ЧП.