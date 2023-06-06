В Волгограде депутата Крылова осудили за экстремистский клип

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

6 июня Волгоградский областной суд не смягчил приговор депутату Дмитрию Крылову за экстремистский клип в соцсетях. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, 25 апреля слугу народа оштрафовали на 3 тысяч рублей за материалы с незаконным содержанием. Известно, что он опубликовал ВКонтакте выпуск передачи «Горожане хотят знать».

Несмотря на решение районного суда, Крылов надеялся оспорить приговор. Он подал апелляционную жалобу.

- Крылов просил признать составленный в отношении него протокол об административном правонарушении недопустимым доказательством, отменить постановление суда первой инстанции о привлечении его к административной ответственности и прекратить производство по делу, - уточнили в ведомстве.

Однако облсуд оставил жалобу без изменений.