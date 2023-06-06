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НовостиОбщество6 июня 2023 13:40

В Волгограде парень после ссоры с 73-летней соседкой бросил на ее иномарку гантель

Спортивный снаряд волгоградец кинул со второго этажа
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Гантель полетела на иномарку со второго этажа. Фото: Архив "КП".

Гантель полетела на иномарку со второго этажа. Фото: Архив "КП".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде участковый полиции задержал 23-летнего местного жителя, который разбил соседскую машину. 5 июня в Краснооктябрьском районе между молодым человеком и его 73-летней соседкой произошел конфликт. Чтобы отомстить пожилой женщине, волгоградец, будучи пьяным, сбросил на Toyota Camry соседки гантель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

23-летний волгоградец сбросил спортивный снаряд на машину из она своей квартиры, которая находится на втором этаже. Гантель пробила лобовое стекло иномарки и повредила салон. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье «Умышленное повреждение имущества» парню грозит до двух лет лишения свободы.