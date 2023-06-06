В Волгограде осудили гендиректора за гибель рабочего при взрыве на нефтебазе

Мужчине дали 1 год колонии-поселения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский райсуд Волгограда вынес приговор гендиректору ООО «РусХимПром», виновному в гибели рабочего при взрыве на нефтебазе 27 марта 2022 года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, Покусаеву дали 1 год колонии-поселения, также два года он не сможет занимать руководящие должности.

Напомним, в ту ночь в помещении случился взрыв.

- Аппаратчик обнаружил истекание жидкости из помещения вакуумного насоса ВН-2, после чего открыл металлические ворота указанного помещения, произошел взрыв паров горючей жидкости с последующим воспламенением, - уточнили в пресс-службе райсуда.

Мужчина скончался на месте. Осужденный вину свою сразу же признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу.