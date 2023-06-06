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НовостиОбщество6 июня 2023 13:16

Бочаров обсудил дорожные проекты Волгограда с Юрием Сорокиным

Губернатор провел рабочую встречу с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За год в регионе обновят и построят почти 600 км дорог.

За год в регионе обновят и построят почти 600 км дорог.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 6 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрием Сорокиным. Главы региона и ведомства обсудили развитие дорожно-транспортной системы региона. Также обговорили реализацию текущих проектов и планов на перспективу, сообщили в администрации региона.

Напомним, Волгоградская область планирует стать крупнейшим в стране логистическим хабом. Через регион проходит транспортный коридор Север-Юг на 11 стран. В его состав войдет и обход Волгограда, строительство первых двух этапов которого вышло на 65% и 46% готовности соответственно. Готов проект и третьего этапа объездной дороги на 33 километра. Продолжается строительство транспортного коридора через Волгу.