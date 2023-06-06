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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:36

Выдавившая глаза сопернику сына волгоградка проведет 6 лет в колонии

Суд не смягчил приговор волгоградке, лишившей зрения мужчину бывшей снохи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Женщина будет сидеть в колонии общего режима.

Женщина будет сидеть в колонии общего режима.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде вступил в законную силу приговор 53-летней Гюльфие Сидоренковой, которая подшофе пришла в дом бывшей снохи и выдавила глаза ее новому мужчине. Тот полностью ослеп. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщина отсидит 6 лет в колонии общего режима, такое решение вынес 6 июня Волгоградский областной суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона. Приговор вступил в законную силу.

Трагедия случилась в августе 2021 года. Напившаяся еще до полудня свекровь пришла в квартиру бывшей жены ее сына. Дверь открыл новый сожитель снохи. Женщина набросилась на него, повалила на пол и стала давить пальцами ему на глаза. Получив разрыв конъюнктив обоих глаз, 44-летний волгоградец полностью ослеп. Шесть лет колонии волгоградка посчитала слишком суровым наказанием. Ее адвокат просил переквалифицировать это, как произошедшее по неосторожности. Но суд разделил позицию прокуратуры.