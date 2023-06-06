Выдавившая глаза сопернику сына волгоградка проведет 6 лет в колонии

Женщина будет сидеть в колонии общего режима. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде вступил в законную силу приговор 53-летней Гюльфие Сидоренковой, которая подшофе пришла в дом бывшей снохи и выдавила глаза ее новому мужчине. Тот полностью ослеп. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщина отсидит 6 лет в колонии общего режима, такое решение вынес 6 июня Волгоградский областной суд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона. Приговор вступил в законную силу.

Трагедия случилась в августе 2021 года. Напившаяся еще до полудня свекровь пришла в квартиру бывшей жены ее сына. Дверь открыл новый сожитель снохи. Женщина набросилась на него, повалила на пол и стала давить пальцами ему на глаза. Получив разрыв конъюнктив обоих глаз, 44-летний волгоградец полностью ослеп. Шесть лет колонии волгоградка посчитала слишком суровым наказанием. Ее адвокат просил переквалифицировать это, как произошедшее по неосторожности. Но суд разделил позицию прокуратуры.