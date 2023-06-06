Выпивший много алкоголя 17-летний подросток экстренно госпитализирован в больницу Волгограда

Потребовалась экстренная госпитализация в Волгоград Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Фроловском районе Волгоградской области 17-летний подросток перебрал с алкоголем и сильно отравился. Ему понадобилась неотложная помощь медиков, он был экстренно доставлен в Волгоград. О его состоянии сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете здравоохранения региона.

- Подросток находится в центре острых отравлений больницы №25, диагноз "отравление" не подтверждён, - прокомментировали в пресс-службе облкома.

Состояние юноши оценивается как «относительно удовлетворительное». В ближайшее время он продолжит лечение в волгоградской больнице.