В Волгоградской области изменится расписание электричек 12 июня 2023

Фото: Приволжская железная дорога

В Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня 2023 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги. В Волгограде в День России будут назначены дополнительные электрички.

Дополнительные рейсы 12 июня 2023 года будут у городских электричек «Тракторная Пассажирская – Канальная» и «Канальная – Волгоград-1», а также пригородных поездов «Волгоград-1 – Качалино» и «Качалино – Волгоград-1».

11 июня 2023 года пригородные поезда по маршруту «Петров Вал - Качалино» и обратно ходить не будут. Они назначены на 12 июня 2023 года.

Подробное расписание электричек на 12 июня 2023 года можно посмотреть по ссылке.