В Волгограде 8 июня отключат газ в Тракторозаводском районе

Газа не будет весь рабочий день. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тракторозаводском районе Волгограда 8 июня 2023 года на весь день приостановят поставку газа в жилые дома из-за планового ремонта системы газоснабжения. Без голубого топлива останутся жители почти двух десятков улиц, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов коммунальных страдальцев, которые не смогут воспользоваться газовыми плитами и колонками.

8 июня 2023 года с 8.00 до 18.00 газ отключат в домах Тракторозаводского района Волгограда по адресам:

ул. 4-й участок, 12;

ул. Андреева, 13,15;

ул. Баумана, 2-10, 4А,16, 35, 40, 39-45, 42, 48-62, 49, 55-59, 63-69, 65А,

66;

ул. Боткина, 48-58, 60/1,60/2, 62, 66-80;

ул. Быкова, 4-8, 4А;

ул. Г. Королевой, 5-11, 15-27;

пер. Красина, 7, 9, 16, 18, 25;

ул. Льговская, 2-20;

ул. Могилевича, 1-11, 2, 10, 12/1, 12/2, 14, 16, 22, 24, 25-43, 32-58, 41А, 43А, 47-51, 58А;

ул. Метростроевская, 1-11, 26, 30, 30А, 34/1, 45, 46,48, 48А,54-68, 74;

пер. Ногина, 2, 6, 9-13, 12, 17, 18, 23, 44, 45-49, 46;

ул. Очаковская, 1-5, 4-8, 21;

ул. Ополченская, 20-32, 42-48, 44А;

пер. Памирский, 6, 7,9, 18,18Б;

ул. Рыкачева, 13-19, 14, 16;

ул. Щепкина, 1-15,1А, 1Б, 2, 4, 10, 19-23, 27-47, 28, 29А, 30, 34-42,

41А, 46/1, 46/2, 48, 48А, 50А, 51;

ул. Янтарная, 36-48, 39, 41, 45-61, 51А, 54, 54А, 60-66;

ул. Ясная, 27, 28-32, 28Б, 31-43, 36, 42, 47, 49.