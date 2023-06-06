В Волгограде с коммунальщиков взыскали 80 тысяч за многократные потопы в квартире Фото: "КП" Архив

В Волгограде Дзержинский районный суд взыскал с управляющей компании «Комфортный дом» 80 тысяч рублей в пользу 83-летней пенсионерки, чью квартиру неоднократно затапливало из-за плохой кровли. Коммунальщики не спешили ремонтировать крышу, после каждого дождя у женщины в квартире сырело. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, суд признал УК ответственной за случившееся и обязал привести ветхую кровлю в порядок.

- По итогам проверки прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Комфортный дом» провести ремонт кровли многоквартирного жилого дома, а также взыскать в пользу заявительницы причиненный материальный ущерб и компенсацию морального вреда, - уточнили в прокуратуре региона.

Пенсионерке выплатили ущерб.