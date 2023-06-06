26-летняя жительница Волжского воткнула нож в спину своему супругу

В порыве отчаяния девушка вонзила нож в своего возлюбленного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семейный конфликт в городе-спутнике чуть было не закончился трагедией. 26-летняя жительница города Волжского Волгоградской области в запале ссоры ударила ножом своего 25-летнего мужа, а после попыталась замести следы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

По версии следствия, 5 июня супруги распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора на бытовой почве, и мужчина решил уйти из дома. Женщина попыталась его удержать, но поняла, что силы не равны и нанесла удар кухонным ножом в спину.

Испугавшись последствий, супруги решили скрыть правду. Тогда женщина выбежала на улицу и попросила прохожего вызвать скорую, рассказывая, что её супругу неизвестные нанесли ножевое ранение возле подъезда. Нож она выбросила и стала ждать приезда медиков.

Врачи госпитализировали мужчину, обнаружили серьезное ранение и сообщили в полицию. Супруга была задержана правоохранительными органами и в конце концов созналась в содеянном. Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда».