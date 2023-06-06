СК Волгограда предъявил обвинение насильнику 8-летней девочки в подъезде

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Следственный комитет Волгограда предъявил обвинение 48-летнему обвиняемому в насилии над 8-летней школьнице в подъезде многоэтажного дома в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина. Инцидент случился 27 мая. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, также сотрудники СК ищут возможных пострадавших от действий педофила.

- Сегодня следователями следственного отдела по Тракторозаводскому району предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера», - уточнили в региональном следкоме.

Следователи собирают доказательства вины обвиняемого. Также сотрудники СК просят жителей города-героя сообщить о возможных противоправных действиях со стороны мужчины (телефон доверия СУ 8-800-550-34-99#1 либо 102, анонимность гарантируется).