Самые перспективные и оплачиваемые вакансии назвали волгоградцы Фото: "КП" Архив

Жители Волгоградской области назвали самые перспективные и высокооплачиваемые отрасли для трудоустройства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты компании hh.ru, стабильной и востребованной волгоградцы считают сферу ИТ. Этот вариант выбрали 65% респондентов. На втором месте – сфера строительства и недвижимости (30% респондентов). На третьем – маркетинга и рекламы (29%).

- 16% волгоградцев считают перспективной для трудоустройства в текущее время транспортно-логистическую отрасль, 15% - научно-образовательную сферу. 12% опрошенных назвали область медицины и фармацевтики как востребованную в 2023 году, еще столько же (12%) выбрали сферу HR, - уточнили эксперты компании.

А вот наименьшее число голосов набрали сферы спорта, масс-медиа, искусства, туризма.