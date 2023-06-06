В аэропорту Волгограда проверили более 9 тысяч прилетевших из заграницы человек

В аэропорту пассажиров, прилетевших из заграницы, проверяют на наличие инфекций Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Специалисты санитарно-карантинного контроля в аэропорту Волгограда за 5 месяцев 2023 года досмотрели 100 самолетов, которые прибыли из-за рубежа. Проверки проводятся, чтобы не допустить завоза инфекций, а также ввоз опасных товаров и веществ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru, в текущем году в международном аэропорту Волгограда осуществлялись прямые сообщения с Арменией, Турцией, Азербайджаном, Белоруссией.

- Проведена дистанционная термометрия 8572 пассажирам и 560 членам экипажа. По результатам санитарно-карантинного контроля больных с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, - отметили в ведомстве.

Кроме того, в течение пяти месяцев года не были зафиксированы случаи ввоза запрещенных грузов. При этом в конце мая Астраханская таможня сообщила, что в аэропорту Волгограда был задержан пассажир рейса «Баку - Волгоград» с сильнодействующим веществом.