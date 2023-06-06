В ночной аварии в Ворошиловском районе Волгограда пострадали сотрудники ППС

Водитель ППС доставлен в медучреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла 6 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Около 2.30 ночи водитель автомобиля отечественной марки влетел в служебную машину сотрудников патрульно-постовой службы. Двое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение, об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- 21-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora на перекрестке улиц Рабоче-Крестьянская и Баррикадная проехал на запрещающий сигнал светофора столкнулся с патрульной автомашиной «УАЗ», - уточнили в главке.

Помощь медиков понадобилась полицейскому-водителю и пассажирке легкового автомобиля. Назначено проведение проверки для установления всех обстоятельств.