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НовостиОбщество6 июня 2023 7:11

Смертельный яблочный сидр ищут в магазинах Волгоградской области

На данный момент из-за напитка умерли 26 человек, 50 в больнице
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Смертельный яблочный сидр ищут в магазинах Волгоградской области

Смертельный яблочный сидр ищут в магазинах Волгоградской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять смертельный напиток «Мистер сидр», из-за которого в четырех регионах страны погибли 26 человек, еще 50 находятся в больнице. Такие проверки проходят и в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официальное заявление руководителя надзорного ведомства. В случае обнаружения напитка Пивная продукция - "Мистер Сидр", изготовленный ООО "АНДИ", его реализацию обязаны прекратить и сообщить о данном факте.

Напомним, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях произошло массовое отравление. Люди купили и употребили смертельный продукт и сразу почувствовали недомогание. Десятки попали в больницы с отравлением. На данный момент известно о 26 летальных случаях.

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