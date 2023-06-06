Под Волгоградом дворовая собака искусала 10-летнюю девочку

Собака набросилась на ребенка на улице. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Колхозная Ахтуба 10-летнюю девочку сильно искусала собака, которая выбежала со двора одного из частных домов. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства нападения пса на школьницу в Среднеахтубинском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, – рассказали в ведомстве.

Как выяснили инспекторы ПДН, вечером школьница гуляла на улице. В какой-то момент собака выбежала со двора через калитку и набросилась на нее. Девочка получила множество укусов в руку и ягодицы. Ее отвезли в местную ЦР, а уже медики сообщили о ЧП в полицию.

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