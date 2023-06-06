В Волгограде в лобовом столкновении двух машин пострадали 5 человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Тракторозаводском районе Волгограда накануне произошла авария, в которой пострадали 5 человек. В 15.30 напротив дома №26 по улице Шкирятова 59-летний водитель за рулем Kia выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 22-летнего водителя. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ДТП травмы получили оба водителя, а также трое пассажиров иномарки. Пятерых пострадавших госпитализировали.