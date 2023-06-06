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НовостиПроисшествия6 июня 2023 6:43

Под Волгоградом 15-летний школьник на электросамокате попал под колеса иномарки

Подростка доставили в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подростка доставили в больницу

Подростка доставили в больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области 15-летний школьник на электросамокате попал под колеса «Мазды». Авария произошла 5 июня в Светлоярском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в восемь вечера подросток ехал по улице Тепличной. В это время по дороге мчалась иномарка.

- Подросток не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением 51-летней женщины-водителя, - уточнили в полиции региона.

Ребенок получил травмы. На место приехала «скорая». Мальчику оказали необходимую помощь, его увезли в больницу.