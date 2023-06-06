В Волгограде спасают обварившегося кипятком 4-летнего малыша из области

Малыша привезли в больницу на вертолете. Фото: АВО

Обварившегося кипятком 4-летнего мальчика спасают врачи ожогового центра больницы скорой медицинской помощи №25. Ребенка с ожогом доставили в медучреждение из Алексеевского района на вертолете санитарной авиации. Сейчас его состояние не вызывает опасений у врачей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ребенок получает помощь в отделении, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, – рассказали в облздраве.

Известно, что малыш получил ожог кипятком, когда был дома с мамой. Та на минуту отвлеклась. После пострадавшего мальчика забрали в Алексеевскую ЦРБ, оттуда перевезли на вертолете в Волгоград.

В 2023 году санавиация эвакуировала из районов области уже 110 человек, из них 22 ребенка.