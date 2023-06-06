«Ротор» расстался с девятью футболистами

Фото: СК "Ротор"

Накануне «Ротор» провел общекомандное собрание, на котором были подведены итоги сезона. С 6 июня у футболистов и тренеров волгоградской команды начался отпуск, до какого числа они будут отдыхать, не уточняется.

Ряд игроков больше не будут выступать за «сине-голубых», покинули команду 9 человек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», контракты закончились у Никиты Кармаева, Дмитрия Вершкова, Ильи Мартынова, Сергея Обивалина, Никиты Шаркова, Павла Карасева, Магомеда Магомедова, Ивана Шмакова и Дмитрия Мичуренкова.

Продолжают действовать соглашения с «Ротором» у Сергея Самка, Ивана Литвенка, Николая Нелюбова, Глеба Шильникова, Юрия Завезена, Павла Трифонова, Алихана Шаваева, Данила Шаталова и Дэвида Бигулаева. Подписали новые контракты Сергей Зуйков, Ризван Умаров и Ризван Ахмедханов. Дмитрий Прищепа весной выступал на правах аренды, теперь с ним заключено полноценное соглашение.

Кроме того, «Ротор» ведет переговоры, чтобы сохранить еще пятерых футболистов. Обсуждение возможных новых контрактов идет с Артемом Максименко, Алексеем Бутаревичем, Данилом Пелихом, Кириллом Родионовым и Ильей Сафроновым.

Накануне продлил соглашение с «Ротором» главный тренер Алексей Стукалов, под руководством которого волгоградская команда заняла третье место в группе 1 Второй лиги.