Фейк о нападении на РФ и военном положении вышел в эфир радио «Мир» в Волгограде

Фейк транслировали на несколько регионов. Фото: администрация Волгограда

Сегодня, 5 июня, по радио «Мир» сразу в нескольких регионах России и в Волгограде прозвучало тревожное сообщение о введении военного положения якобы от лица президента страны. Заявление о нападении на Россию и введении военного положения транслировалось днем на радиостанции. Однако это обращение является фейком, сообщает пресс-служба МТРК «Мир».

- Уважаемые слушатели. Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «МИР» и радио «МИР», - заявили представили компании. - Эта информация не имеет отношения к МТРК Мир и является абсолютным фейком и провокацией. В настоящий момент специалистам удалось восстановить вещание телеканала и радио.

В сообщении говорилось, что ранним утром вооруженные силы Украины вторглись на территорию России. В связи с этим вводится военное положение, населению предписано «эвакуироваться вглубь» страны, объявлена мобилизация. Все эти сообщения – ложные.