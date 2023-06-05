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НовостиОбщество5 июня 2023 15:24

В Волгограде на Красном на 4 дня для автомобилей закроют трамвайный переезд

С вечера 5 июня начнется ремонт трамвайных путей на улице Таращанцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В течение четырех дней будут ремонтировать трамвайный переезд. Фото из архива "КП".

В течение четырех дней будут ремонтировать трамвайный переезд. Фото из архива "КП".

Фото: Эдуард Пальгунов

В Краснооктябрьском районе Волгограда с вечера понедельника начнется ремонт трамвайного переезда на улице Таращанцев. Из-за работ на 4 дня будет перекрыто движения для автомобилей через переезд от проспекта Металлургов в сторону улицы Богунской. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- Движение автотранспорта через переезд будет временно приостановлено с 21.00 5 июня до 21.00 9 июня, - отметили в мэрии.

Чиновники обещают, что после ремонта пересечения автомобильной дороги и трамвайных путей движение машин будет более плавным и безопасным.