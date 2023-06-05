В роддом №2 Волгограда и Руднянскую ЦРБ назначили новых главврачей

Александр Чекунов стал главным в роддоме, а Андрей Морозов – в районной больнице. Фото: облздрав

В системе здравоохранения Волгоградской области прошли кадровые перестановки. По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики главврачом роддома №2 Волгограда назначен Александр Чекунов, который до этого работал в 5-м родильном доме при больнице Ильича. А главным врачом Руднянской ЦРБ стал Андрей Морозов, три года проработавший в должности заместителя, сообщили в облздраве.

Возглавивший центральный роддом Александр Чекунов - выпускник Волгоградской медакадемии. Много лет проработал в роддоме №5, сначала - акушером-гинекологом по экстренной помощи, с 2009-го был заведующим акушерским обсервационным отделением, а с 2011 года – замом главврача по акушерству и гинекологии.

Главврач Руднянской ЦРБ Андрей Морозов тоже выпускник волгоградского мединститута. Начинал карьеру в городской детской больнице №8, затем стал врачом-педиатром в Руднянской ЦРБ. Последние три года работал заместителем главврача в больнице, которой отныне будет руководить.