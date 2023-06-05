В Волгоградской области полиция ищет подрядчика для ремонта бомбоубежища

Полиция планирует капитально восстановить бомбоубежище. Фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Городищенском районе Волгоградской области решили восстановить защитное сооружение гражданской обороны. Районный отдел МВД объявил аукцион для выбора подрядчика. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, будет проведен капитальный ремонт бомбоубежища в поселке Областной сельскохозяйственной опытной станции. Начальная цена торгов составляет 4,5 миллиона рублей.

- Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны включает в себя комплекс работ по устранению неисправностей, износа конструктивных элементов, восстановлению или замене их на более долговечные, улучшающие эксплуатационные показатели, - отмечается в закупочной документации.

После определения подрядчика и заключения с ним контракта, строители должны выйти на объект в течение десяти дней. Предполагается, что работы по ремонту бомбоубежища пройдут до 1 апреля 2024 года.