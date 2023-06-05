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НовостиОбщество5 июня 2023 13:56

Из Волгограда в Анталью запустили регулярные рейсы

Полетная программа запланирована до конца октября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полетная программа запланирована до конца октября

Полетная программа запланирована до конца октября

Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 4 июня из Волгограда запустили регулярные рейсы в Анталью. Накануне на отдых в солнечную Турцию полетели 175 пассажиров из города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского аэропорта, полетная программа будет осуществляться до конца октября 2023 года.

- На маршруте задействованы комфортабельные самолеты Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажирских кресел. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, - уточнили в воздушной гавани.

В среду и воскресенье вылет в Турцию в 10.50 часов, прибытие в Волгоград в 18.55 часов. время в пути составил около 3,4 часа (билеты).