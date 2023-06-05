В Волгограде контролеры троллейбуса сдали полиции находившуюся в розыске воровку

Женщина отказывалась платить за проезд Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Необычное ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» в троллейбусе №8а смогли задержать женщину, находящуюся в розыске. В ведомстве подтвердили этот момент

Все произошло в салоне троллейбуса в районе остановки «Улица Тарифная». Пассажирка, скрывающая свое лицо не оплатила проезд и контролер решила выписать ей штраф, но она отказалась предъявлять свои документы. Тогда ее доставили в отдел полиции для установления личности.

Здесь выяснилось, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Дальнейшие подробности пока неизвестны.