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НовостиПроисшествия5 июня 2023 13:48

В Волгограде контролеры троллейбуса сдали полиции находившуюся в розыске воровку

Женщину передали полиции
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Женщина отказывалась платить за проезд

Женщина отказывалась платить за проезд

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Необычное ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» в троллейбусе №8а смогли задержать женщину, находящуюся в розыске. В ведомстве подтвердили этот момент

Все произошло в салоне троллейбуса в районе остановки «Улица Тарифная». Пассажирка, скрывающая свое лицо не оплатила проезд и контролер решила выписать ей штраф, но она отказалась предъявлять свои документы. Тогда ее доставили в отдел полиции для установления личности.

Здесь выяснилось, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении кражи. Дальнейшие подробности пока неизвестны.