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НовостиСпорт5 июня 2023 13:13

«Ротор» не будет менять тренерский штаб

Волгоградский «Ротор» продлил контракт с главным тренером Алексеем Стукаловым
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

На следующий день после завершения сезона «Ротор» определился с судьбой главного тренера. Алексей Стукалов продолжит работать в волгоградском клубе. С наставником был продлен контракт до лета 2024 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе «Ротора».

- Сейчас наша основная задача - сохранить костяк команды, выполнить работу по усилению состава и качественно провести предсезонную подготовку, - отметил главный тренер «сине-голубых».

Напомним, Алексей Стукалов стал рулевым волгоградской команды прошлым летом. Под руководством специалиста «Ротор» занял третье место в группе 1 Второй лиги. «Сине-голубые» набрали 64 очка. Победителем первенства стал новороссийский «Черноморец» с 72 очками, на второй строчке расположилась «Чайка» из Песчанокопского, у которой 65 очков.

Накануне «Ротор» в заключительном туре на «Волгоград Арене» со счетом 1:0 обыграл «Кубань Холдинг».

С большой долей вероятности в новом сезоне «Ротор» будет выступать в «золотом» дивизионе А Второй лиги, где его соперниками станут еще 9 команд. Они будут бороться за выход в Первую лигу.