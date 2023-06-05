В Волгограде управляющая ТСЖ идет под суд за мошенничество с «мертвыми душами»

Материалы дела передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было заведено на управляющую ТСЖ. 63-летняя женщина обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следствие установило, что управляющая товарищества собственников жилья в рамках реализации государственной программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» обратилась в центр занятости. Она оформила заявку на субсидию на возмещение трат на частичную зарплату при организации общественных работ. Были 3 вакансии для волгоградцев, которые были в поисках работы. Женщина сама подыскала людей и получила субсидию в размере 140 тысяч рублей.

- В действительности, как установили следователи, фигурантка к проведению работ граждан не привлекла, а полученные денежные средства за них в качестве субсидии похитила, - отметили в Следственном комитете.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд.