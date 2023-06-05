Под Волгоградом неизвестный пытался сжечь служебную машину начальника ГИБДД

Полиция ищет подозреваемого. Фото: Александр ПАНОВ

В Волгоградской области полиция разыскивает неизвестного, бросившего коктейль Молотова в служебный автомобиль начальника ГИБДД. Инцидент произошел в Калаче-на-Дону. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемому удалось скрыться, однако его личность устанавливается.

Известно, что мужчина поджег автомобиль Skoda Octavia. В этот момент в автомобиле никого не было, затушить огонь удалось оперативно.

- Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности и задержанию подозреваемого, повредившего служебный автомобиль. Патрульный автомобиль получил незначительные повреждения, пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.