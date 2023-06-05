«Ситиматик-Волгоград» принял участие в мероприятиях, посвященных Дню эколога

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стал участниками экологического праздника, посвященного Всемирному дню охраны окружающей среды, в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад».

Представители «Ситиматик-Волгоград» провели лекцию о взаимодействии человека с окружающей средой, рассказали о видах природных ресурсов, о растущем количестве образуемых человеком отходов, о том, как ресурсы сокращаются за счет постоянно увеличивающегося процесса потребления. Разговор коснулся вопроса сокращения потребления путем формирования полезных экопривычек и осознанности покупок, а также важности раздельного сбора и вторичной переработки отходов. Часть лекции была посвящена деятельности экопункта по приему вторичных материальных ресурсов за денежное вознаграждение «Вторматик» и социальных инициатив, которые реализуются на его базе. По завершению интерактивного лектория с детьми была проведена игра по двухконтейнерной системе сбора отходов, которая закрепила полученные знания. Все ребята отлично справились с заданиями и получили небольшие памятные сувениры от экопукта.

Наши партнеры из «Молодежно-подросткового центра Тракторозаводского района» организовали два экологических мастер-класса., ориентированных на разные возрастные группы.

Детский мастер-класс провела специалист по работе с молодежью Алена Кулакова, представитель проекта «Заповедник русских традиций «Лебедушка 34». Вместе с малышами они изготовили декоративные картины из ненужных обрезков ткани на картонной основе «Дерево жизни».

Мастер-класс для взрослых провела специалист по работе с молодежью Татьяна Змиевская, представившая молодежное экологическое объединение «EcoLiFe». На нем присутствующие сделали очень красивые легкие серьги из пластиковых бутылок.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В праздничных мероприятиях приняли участие волгоградские экоактивисты, рассказавшие о деятельности других экологических сообществ. В этот день в ТРК «Мармелад» состоялось официальное открытие накопителя для сбора пластиковых крышечек для сдачи их партнерам-переработчикам с целью последующей покупки реабилитационной техники детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях, подопечным фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Внести свой вклад в дело охраны окружающей среды может каждый: для этого достаточно просто сдать вторсырье в экопункт «Вторматик».

Напомним, павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, д.21 (парковка торгового центра «Парус»). График работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, обед: с 13:00 до 14:00.

Перед посещением экопункта рекомендуем жителям зайти на официальный сайт https://vtormatik.ru/, выбрать раздел: Волгоградская область и ознакомиться с ассортиментом принимаемого вторсырья и ценами. Дополнительную информацию можно уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7-937-725-10-34.

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