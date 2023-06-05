Глава Волгоградской области поставил задачу в кратчайшие сроки погасить долги за ЖКУ

Подготовка к новому отопительному сезону всегда ведется летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области стартовала подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. Сегодня, 5 июня, глава региона Андрей Бочаров поставил новые задачи по подготовке сферы ЖКХ к зиме на оперативном совещании. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

- Своевременное проведение сезонных регламентных и ремонтных работ позволяет поддерживать системы ЖКХ в работоспособном состоянии, - заявил Андрей Бочаров. - В муниципальных образованиях Волгоградской области оперативным штабам по направлениям деятельности необходимо развернуть полномасштабные работы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор поручил обратить внимание на реализацию проектов по реконструкции действующих и строительству новых инженерно-коммунальных систем, проконтролировать исполнение программ Фонда модернизации ЖКХ, провести замену лифтового оборудования в многоэтажках и работа управляющих компаний при подготовке к отопительному периоду.

Среди поставленных задач: обеспечить своевременной подачей теплового ресурса, обеспечить погашение накопленной задолженности, при проверках обращать внимание на проверки технического состояния внутридомового газового оборудования и вентиляции, сформировать аварийный запас топлива, провести заседание Оперативного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.