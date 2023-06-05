В Волгограде судят преподавателя за взятки со студентов

Суд рассмотрит дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи передали материалы уголовного дела в отношении 44-летнего преподавателя, обвиняемого во взятках, в Советский районный суд Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина совершил 27 эпизодов мошенничества.

- В период с 2020 года по 2022 год фигурант, занимая должность старшего преподавателя одного из вузов, обещал студентам университета оказать содействие в выставлении зачетов и положительных оценок за экзамены по пропущенным учебным дисциплинам за денежное вознаграждение, - уточнили в региональном следкоме.

Студенты передавали средства якобы для других преподавателей, однако фигурант тратил деньги на личные нужды. Всего он похитил 520 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинение, дело рассмотрит суд.