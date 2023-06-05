В Волгоградской области начались стрельбы танков Т-90А

Фото: Южный военный округ

Танкисты мотострелкового соединения ЮВО проводят практические занятия на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Экипажи осваивают современные танки Т-90А. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Во время учений военнослужащие будут отрабатывать разные задачи. Механики-водители будут отрабатывать преодоление ограниченных проходов в минно-взрывных заграждениях, косогоров, скоростную стрельбу, маневрирование. Наводчики-операторов и командиры танков будут практиковаться в разведке и классификации целей, определении дальности до них, очередности поражения.

- Этапу практических действий предшествовали теоретические занятия, а также тренировки по вождению и стрельбе из танков на современных компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием, - отметили военные.