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НовостиПолитика5 июня 2023 9:15

В Волгоградской области начались стрельбы танков Т-90А

На Прудбое обкатывают современную технику
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Южный военный округ

Фото: Южный военный округ

Танкисты мотострелкового соединения ЮВО проводят практические занятия на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Экипажи осваивают современные танки Т-90А. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Во время учений военнослужащие будут отрабатывать разные задачи. Механики-водители будут отрабатывать преодоление ограниченных проходов в минно-взрывных заграждениях, косогоров, скоростную стрельбу, маневрирование. Наводчики-операторов и командиры танков будут практиковаться в разведке и классификации целей, определении дальности до них, очередности поражения.

- Этапу практических действий предшествовали теоретические занятия, а также тренировки по вождению и стрельбе из танков на современных компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием, - отметили военные.