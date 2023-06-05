В Волгоградской области мужчина утонул в реке

Мужчина утонул в реке Терса
Фото: Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области купание в реке обернулось трагедией. В рабочем поселке Елань утонул 60-летний мужчина.
Жителя Елани нашли мертвым 4 июня в реке Терса в 200 метрах от дома №20 по улице Лесная, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. На берегу лежала его одежда.
- Тело без телесных повреждений, предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления, - отметили в следкоме.
Следователи проводят проверка после гибели мужчины в воде.