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НовостиЗдоровье5 июня 2023 7:55

Почти тысячу человек покусали клещи в Волгоградской области с начала 2023 года

Зарегистрировано несколько случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Клещи являются переносчиками опасных инфекций

Клещи являются переносчиками опасных инфекций

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгоградской области с начала сезона активности клещей пострадало 968 человек. Только ща последнюю неделю к врачам обратились 187 жителей региона. Также зарегистрированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На территории региона есть несколько природных очагов инфекций, которые на себе переносят клещи. Это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия и иксодовый клещевой боррелиоз. Последним с начала сезона активности клещей успели заразиться уже 4 жителя Волгоградской области. Подобные случаи были зарегистрированы в Волгограде и в Суровикинском районе.

Однако специалисты Роспотребнадзора заверяют, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства и не достигает критичных отметок.