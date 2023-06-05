Почти тысячу человек покусали клещи в Волгоградской области с начала 2023 года

Клещи являются переносчиками опасных инфекций Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгоградской области с начала сезона активности клещей пострадало 968 человек. Только ща последнюю неделю к врачам обратились 187 жителей региона. Также зарегистрированы случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На территории региона есть несколько природных очагов инфекций, которые на себе переносят клещи. Это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия и иксодовый клещевой боррелиоз. Последним с начала сезона активности клещей успели заразиться уже 4 жителя Волгоградской области. Подобные случаи были зарегистрированы в Волгограде и в Суровикинском районе.

Однако специалисты Роспотребнадзора заверяют, что эпидемиологическая ситуация находится на контроле ведомства и не достигает критичных отметок.