Поля Волгоградской области спасают от расплодившейся саранчи

Саранчу травят, пока она не встала на крыло. Фото: Россельхозцентр

В Волгоградской области началось нашествие саранчи. От прожорливых насекомых, способных уничтожить все посевы, обрабатывают поля Быковского, Среднеахтубинского, Палласовского районов и около 50 гектаров земель вблизи хуторов Иловлинского района. В целом по региону ситуация контролируемая. Очаги саранчи занимают сотые доли процента от объема сельхозземель. При этом за 10 лет цифры снизились в 15 раз, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона. Продовольственной безопасности саранча не угрожает.

- Мониторинг ситуации продолжается — это позволяет своевременно обрабатывать небольшие участки для предотвращения дальнейшего распространения, - рассказали чиновники.

По данным Россельхозцентра, саранча уже вышла из кубышек, но еще не встала на крыло в Быковском и Среднеахтубинском районах. Сейчас обработка полей от саранчи там наиболее эффективна. 5 июня опрыскают от все уничтожающих на своем пути насекомых 20 га возле Гончаровского сельского поселения Палласовского района. По словам главы Иловлинского района Ивана Геля, идут обработки очагов возле хуторов Белужино-Колдаиров и Авилов.