Волгоградцам посоветовали есть овощи и фрукты для борьбы с деменцией

Специалисты предупреждают, что налегать на овощи тоже нужно аккуратнее Фото: Иван ВИСЛОВ

Около 500 грамм необходимо жителям Волгоградской области для того, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера. Они повышают гибкость познавательных способностей, улучшают память, внимание и скорость обработки информации. К такому выводу пришли специалисты Управления Роспотребнадзора.

Санврачи рекомендуют съедать в сутки не менее 300 грамм овощей и 250 грамм фруктов разных видов и цветов. Фрукты, ягоды и овощи насыщены большим количеством антиоксидантов, что помогает восстановить поврежденные клетки организма. Они предотвращают повреждение нейронов, улучшают умственные способности.

При этом необходимо помнить, что сырые овощи увеличивают нагрузку на пищеварительную систему, поэтому людям, страдающим болезнями ЖКТ, ими лучше не увлекаться.