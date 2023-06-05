В Волгограде директора компании будут судить за невыплату зарплаты логисту

Долг по зарплате составил 85 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде направили в суд уголовное дело на генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой продажей электрической бытовой техники. Его обвиняют в невыплате заработной платы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

С мая по ноябрь 2022 года гендиректор не выплачивал зарплату руководителю отдела логистики. Долг составил 85 тысяч рублей, работник обратился в прокуратуру, которая провела проверку.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд. Коммерсанту грозит до трех лет лишения свободы, однако после вмешательства прокуратуры он уже полностью погасил долг перед сотрудником.