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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:00

В Волгограде директора компании будут судить за невыплату зарплаты логисту

Коммерсант не платил сотруднику полгода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Долг по зарплате составил 85 тысяч рублей

Долг по зарплате составил 85 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде направили в суд уголовное дело на генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой продажей электрической бытовой техники. Его обвиняют в невыплате заработной платы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

С мая по ноябрь 2022 года гендиректор не выплачивал зарплату руководителю отдела логистики. Долг составил 85 тысяч рублей, работник обратился в прокуратуру, которая провела проверку.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд. Коммерсанту грозит до трех лет лишения свободы, однако после вмешательства прокуратуры он уже полностью погасил долг перед сотрудником.