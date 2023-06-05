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НовостиПроисшествия5 июня 2023 6:39

В массовом ДТП на юге Волгограда пострадали 4 человека

На трассе в Красноармейском районе столкнулись 3 иномарки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Красноармейском районе Волгограда на границе со Светлоярским районом произошло массовое ДТП, в котором пострадали четверо. На трассе «Волгоград – Котельниково – Сальск» 49-летняя женщина на Volkswagen Tiguan врезалась в Ford Focus, от которого отлетел бампер – на него наехал Nissan Almera, который затем съехал на обочину и врезался в дорожное ограждение. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В аварии пострадали 45-летняя и 74-летняя пассажирки Volkswagen Tiguan, 27-летний водитель Ford Focus и его 26-летняя пассажирка. Все раненные были госпитализированы.