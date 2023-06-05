Довольны своей зарплатой только 30% жителей Волгоградской области

Только треть волгоградцев довольны своим заработком Фото: Даниил ОПАРИН

У жителей Волгоградской области поинтересовались, довольны ли они уровнем своего заработка. Опрос проводился среди трудоустроенных и ищущих работу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru, только 30% волгоградцев устраивает уровень текущей зарплаты. При этом по сравнению с 2022 годом доля таких людей увеличилась, ранее зарплата устраивала 27% жителей региона.

Инфографика hh.ru

68% участников опроса недовольны своим заработком, 2% не смогли ответить. Чаще остальных устраивает уровень зарплаты сотрудников сфер «Безопасность», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии». Наиболее недовольны своим доходом работники медицины и фармацевтики, туризма, гостиниц, ресторанов, а также юристы.