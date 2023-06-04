"Ротор" завершил сезон победой Фото: Эдуард Пальгунов

"Ротор" завершил сезон группы 1 Второй лиги. В последнем туре первенства "сине-голубые" на "Волгоград Арене" со счетом 1:0 обыграли "Кубань Холдинг".

Автором единственного забитого мяча стал Данил Пелих в начале второго тайма. Встречу на " Волгоград Арене" посетил 13 891 зритель.

"Ротор" по итогам сезона набрал 64 очка. Итоговое место волгоградской команды еще неизвестно. Пока она на второй строчке, опережая "Чайку" на 2 очка, однако команда из Песчанокопского проведет свой матч с "Биологом-Новокубанск" в воскресенье в 21.00.