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НовостиСпорт4 июня 2023 17:17

"Ротор" завершил сезон победой

Волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 обыграл "Кубань Холдинг"
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
"Ротор" завершил сезон победой

"Ротор" завершил сезон победой

Фото: Эдуард Пальгунов

"Ротор" завершил сезон группы 1 Второй лиги. В последнем туре первенства "сине-голубые" на "Волгоград Арене" со счетом 1:0 обыграли "Кубань Холдинг".

Автором единственного забитого мяча стал Данил Пелих в начале второго тайма. Встречу на " Волгоград Арене" посетил 13 891 зритель.

"Ротор" по итогам сезона набрал 64 очка. Итоговое место волгоградской команды еще неизвестно. Пока она на второй строчке, опережая "Чайку" на 2 очка, однако команда из Песчанокопского проведет свой матч с "Биологом-Новокубанск" в воскресенье в 21.00.