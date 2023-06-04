В центре Волгограда провалился асфальт

Провал на Советской. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Жители Волгограда жалуются на провал посреди проезжей части в Центральном районе на пересечении улицы Советской с 13-й Гвардейской напротив музея-панорамы «Сталинградская битва». Еще одна яма появилась напротив стадиона «Волгоград Арена» на парковке.

«Центральный стадион и улице Советская - панорама «Сталинградской битвы». Два провала… Жители в опасности? Где СК? Где посадки?» - написал в соцсетях общественник Сергей Островский.

Отметим, что сегодня на улице Советской вокруг ямы поставили ограждение. Провал находится близко к пешеходному переходу, в темное время суток его можно и не заметить. Коммунальщики пригнали спецтехнику для устранения дефекта.