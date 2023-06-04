Школьники из Волгоградской области отправятся в образовательный центр «Сириус»

Фото: пресс-служба АВО.

Шесть учеников из Волгоградской области отправятся во всероссийский центр «Сириус», где продолжат разрабатывать уникальные проекты в рамках научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, эти ученики прошли федеральный отбор. Победителями стали Алексей Приходьков, Вероника Рябцева, Артем Джалилов, Матвей Кулаков, Алексей Вьюник, Елизавета Лепилкина.

Напомним, что эта программа помогает юным ученым реализовать свои самые смелые идеи. В течение трех недель школьники будут работать над проектами.

- Победители и призеры проекта изучают создание новых лекарств, создают цифровых помощников для постановки диагнозов, системы для противодействия мошенникам, запускают спутники, проектируют роботов, решают задачи финансовой сферы и погружаются во многие другие актуальные проекты, - уточнили в обладминистрации.